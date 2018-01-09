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Заявление ЕС о недопуске Навального к выборам вызвало недоумение в ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявление пресс-секретаря службы внешних связей Евросоюза о том, что недопуск Алексея Навального к выборам президента России ставит под сомнение демократичность данного процесса в России, вызывает недоумение и не основано на нормах международного права. Об этом 9 января заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах», — сказала Памфилова на заседании комиссии во вторник.

Также она отметила, что данное заявление не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права, уточняет ТАСС

25 декабря Центризбирком отказался регистрировать группу избирателей, созданную для поддержки Навального и его уполномоченных представителей, в связи с «отсутствием у кандидата пассивного избирательного права». Это связано с наличием у Навального непогашенной судимости по тяжкой статье. 

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, выборы пройдут в России 18 марта. 

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