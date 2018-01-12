ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах

Центризбирком России на заседании в пятницу, 12 января, зарегистрировал список из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ.

В числе доверенных лиц действующего главы государства композитор Игорь Крутой, правозащитник Анатолий Кучерена, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалёв, музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Как сообщил один из трех сопредседателей избирательного штаба Путина, глава Национального медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, в качестве доверенных лиц предполагается зарегистрировать порядка 500 человек.

Напомним, закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц. Они могут вести агитацию в пользу назначившего их кандидата или партии.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, для регистрации ему необходимо было собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Портал iz.ru писал о том, что предвыборный штаб действующего главы государства собрал более 400 тыс. подписей.

Сообщалось, что в избирательный фонд Путина поступило 400,2 млн рублей. Выборы президента России состоятся 18 марта.