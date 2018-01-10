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Названа поступившая в избирательный фонд Путина сумма

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В избирательный фонд кандидата в президенты России Владимира Путина к среде, 10 января, поступило 400,2 млн рублей. Об этом заявила уполномоченный по финансовым вопросам в избирательном штабе Наталья Орлова.

«Сумма составляет порядка 400,2 млн рублей», — сказала она журналистам. 

Орлова отметила, что от физических лиц поступают разные суммы.

«Люди жертвуют начиная от 10 рублей и заканчивая 30-50 тыс. рублей», — рассказала она. 

По ее словам, избирательный штаб за счет средств фонда уже осуществил порядка 300 платежей на различные расходы.

По словам ответственного за финансы в штабе, за последние дни поступило порядка 100 платежей от физических лиц и 25 — от юридических. Она также выразила уверенность в том, что фонд продолжит активно пополняться, а данные обо всех жертвователях будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Кроме того, Орлова уточнила, что все средства, которые будут собраны свыше установленного лимита, по закону будут возвращены жертвователям.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

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