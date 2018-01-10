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США будут наблюдать за выборами президента в РФ в составе миссии ОБСЕ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Наблюдатели от Соединенных Штатов будут присутствовать в составе миссии ОБСЕ на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства США в России Марии Олсон.

«Соединенные Штаты участвуют в наблюдении за выборами через международные организации, а именно ОБСЕ», — сообщила она, отвечая на вопрос агентства, планируют ли представители США наблюдать за предстоящими президентскими выборами.

15 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что наблюдатели от дипмиссии США не будут допущены на участки для голосований в ходе выборов президента в России исходя по принципу взаимности. В то же время Рябков не увидел проблемы в том, чтобы американские представители находились в составе международных наблюдательных групп, добавив, что вопрос о присутствии последних на избирательных участках будет решаться в общем порядке.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2017 года.

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