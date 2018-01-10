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Сопредседатель избирательного штаба Путина рассказал о списке доверенных лиц

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина будет полностью готов до конца текущего месяца. Об этом заявил сопредседатель предвыборного штаба, директор детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Он отметил, что первая часть списка состоит из 264 доверенных лиц. По его словам, список существенно изменился по сравнению с предвыборной кампанией Путина 2012 года. 

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты страны вправе назначить до 600 доверенных лиц. Во время кампании Путина 2012 года список состоял из 499 человек. 

Ранее 10 января стали известны имена трех сопредседателей штаба. По словам пресс-секретаря организации, журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова, кроме Румянцева сопредседателями назначены руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

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