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Названы сопредседатели избирательного штаба Путина

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве. Во время его визита стали известны имена трех сопредседателей организации.

По словам пресс-секретаря штаба, журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова, сопредседателями назначены руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Во время визита Путина в штаб волонтеры проверяли данные, внесенные в подписные листы в поддержку его кандидатуры. Подписные листы поступают туда со всей России.

Ранее 10 января представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать возможность назначения Кондрашова в качестве представителя предвыборного штаба Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец.

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