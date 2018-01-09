Песков прокомментировал сроки начала работы предвыборного штаба Путина

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начнет работу в ближайшее время. Об этом на брифинге во вторник, 9 января, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я думаю, в ближайшее время», — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что является пресс-секретарем главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты Владимира Путина.

«Не имею права отвечать на эти вопросы по закону», — подчеркнул он. Представитель Кремля также посоветовал адресовать подобные вопросы в избирательный штаб.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.