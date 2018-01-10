Прямой эфир

Песков ответил на вопрос о пресс-секретаре предвыборного штаба Путина

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность назначения журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова в качестве пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина.

Песков рекомендовал адресовать данный вопрос непосредственно штабу кандидата в президенты.

«Обращайтесь в штаб. Что касается штаба, я не могу никак комментировать. Это противоречило бы законодательству», –– ответил пресс-секретарь президента.

9 января портал iz.ru сообщил, что Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов об избирательной кампании Владимира Путина и порекомендовал обратиться в штаб кандидата.

При этом пресс-секретарь отметил, что предвыборный штаб Владимира Путина будет сформирован уже в ближайшее время.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль отреагировал на присвоение площади у посольства РФ в США имени Немцова
Песков прокомментировал сроки начала работы предвыборного штаба Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017