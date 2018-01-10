Песков ответил на вопрос о пресс-секретаре предвыборного штаба Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность назначения журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова в качестве пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина.

Песков рекомендовал адресовать данный вопрос непосредственно штабу кандидата в президенты.

«Обращайтесь в штаб. Что касается штаба, я не могу никак комментировать. Это противоречило бы законодательству», –– ответил пресс-секретарь президента.

9 января портал iz.ru сообщил, что Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов об избирательной кампании Владимира Путина и порекомендовал обратиться в штаб кандидата.

При этом пресс-секретарь отметил, что предвыборный штаб Владимира Путина будет сформирован уже в ближайшее время.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.