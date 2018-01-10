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Кремль отреагировал на присвоение площади у посольства РФ в США имени Немцова

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение городского совета Вашингтона назвать площадь перед российским посольством в честь погибшего политика Бориса Немцова.

«Я бы оставил без комментариев. Это безусловно является прерогативой городских властей. На фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего. Мягко говоря», –– сказал Песков.

10 января портал iz.ru сообщал, что площадь перед российским посольством в Вашингтоне получила название в честь Бориса Немцова, который был убит 28 февраля 2015 года на Москворецком мосту в Москве.

В ходе расследования преступления были задержаны все виновные в убийстве политика, 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил одного из обвиняемых в убийстве – Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела об убийстве Немцова получили от 11 до 19 лет колонии.

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