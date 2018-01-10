Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Вашингтона единогласным решением одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в американской столице в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Фонда имени Немцова Владимира Кара-Мурза.

«В первом чтении единогласно одобрен законопроект о площади Бориса Немцова перед посольством России. Одновременно с этим совет проголосовал за ускоренный порядок принятия закона», — пояснил председатель фонда.

По его словам, табличка с новым названием площади должна быть установлена до годовщины гибели Бориса Немцова (оппозиционер был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года).

Ранее в СМИ появилась информация, что один из осужденных по делу об убийстве политика, уроженец Чечни Заур Дадаев был этапирован в исправительную колонию строгого режима № 9 в Карелии.