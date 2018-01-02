СМИ узнали об отправке убийцы Немцова в карельскую колонию

СМИ сообщили об отправке признанного виновным в убийстве политика Бориса Немцова уроженца Чечни Заура Дадаева в исправительную колонию строгого режима №9 в Карелии.

По их информации, Дадаева в настоящее время этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург для последующей отправки в карельскую колонию, где он будет отбывать наказание.

Как сообщал портал iz.ru, 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Дадаева к 20 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела об убийстве Немцова получили от 11 до 19 лет колонии.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.