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Сквер имени Бориса Немцова появится в Киеве

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Фото: РИА Новости/Игорь Якунин
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Скверу возле посольства России в Киеве будет присвоено имя Бориса Немцова. Инициатива мэра города Виталия Кличко одобрила профильная комиссия Верховной рады.

Депутат парламента Дмитрий Белоцерковец отметил, что теперь инициативу должны одобрить на сессии Киевсовета. Решение будет озвучено в ближайшее время.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

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