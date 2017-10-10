Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденным за убийство Немцова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд (ВС) России во вторник смягчил приговор пятерым фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, отменив назначенный ранее каждому из них штраф в размере 100 тыс. рублей.

В остальном приговор, вынесенный осужденным ранее Московским окружным военным судом, остается без изменений и вступает в законную силу. Таким образом, ВС РФ отклонил апелляционные жалобы фигурантов дела.

Согласно вердикту, киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Шадид — к 16. Темирлана Эскерханова, следившего за Немцовым, приговорили к 14 годам заключения под стражей. Хамзат Бахаев получил 11 лет. 

По завершении заседания адвокаты осужденных выразили намерение обратиться в президиум Верховного суда и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

«Мы продолжим обжаловать приговор и обратимся в Европейский суд по правам человека», — приводит «РИА Новости» слова адвоката Розы Магомедовой. 

Издание отмечает, что подобную жалобу уже подал киллер Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам лишения свободы. 

Как сообщал портал iz.ru, Темирлан Эскерханов уже добился в ЕСПЧ выплаты €6 тыс. за жестокое обращение и нарушение его прав на эффективную судебную защиту.

Российская прокуратура ранее обратилась к Верховному суду с просьбой утвердить осужденным за убийство Немцова приговор, вынесенный военным судом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат Илья Новиков устроил драку из-за мемориальной доски Немцову
ЕСПЧ постановил выплатить фигуранту дела об убийстве Немцова €6 тыс.
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017