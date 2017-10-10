Верховный суд РФ смягчил приговор осужденным за убийство Немцова

Верховный суд (ВС) России во вторник смягчил приговор пятерым фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, отменив назначенный ранее каждому из них штраф в размере 100 тыс. рублей.

В остальном приговор, вынесенный осужденным ранее Московским окружным военным судом, остается без изменений и вступает в законную силу. Таким образом, ВС РФ отклонил апелляционные жалобы фигурантов дела.

Согласно вердикту, киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Шадид — к 16. Темирлана Эскерханова, следившего за Немцовым, приговорили к 14 годам заключения под стражей. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

По завершении заседания адвокаты осужденных выразили намерение обратиться в президиум Верховного суда и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы продолжим обжаловать приговор и обратимся в Европейский суд по правам человека», — приводит «РИА Новости» слова адвоката Розы Магомедовой.

Издание отмечает, что подобную жалобу уже подал киллер Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам лишения свободы.

Как сообщал портал iz.ru, Темирлан Эскерханов уже добился в ЕСПЧ выплаты €6 тыс. за жестокое обращение и нарушение его прав на эффективную судебную защиту.

Российская прокуратура ранее обратилась к Верховному суду с просьбой утвердить осужденным за убийство Немцова приговор, вынесенный военным судом.