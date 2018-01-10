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Посольство РФ назвало неприемлемым требование США по выборам-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Посольство России в США назвало неприемлемыми заявления Вашингтона в связи с отказами в регистрации кандидатов на выборы президента РФ в марте 2018 года.

25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах-2018 из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. После этого представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности США в связи с применением строгих мер по отношению к «независимым голосам» и призвал провести «справедливые выборы».

«В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на власти РФ неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Посольство также выразило надежду, что американские власти «не станут чинить препятствий» находящимся в США россиянам в реализации их избирательного права.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила слова Госдепа о решении ЦИК по Навальному как прямое вмешательство в выборы и во внутренние дела страны.

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