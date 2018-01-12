Путин собрал больше подписей, чем это необходимо для регистрации на выборах

Штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал более 400 тыс. подписей в поддержку его кандидатуры на выборах президента России в 2018 году. Это больше, чем необходимо для регистрации на выборах, сообщил пресс-секретарь организации Андрей Кондрашов.

«По данным на утро 12 января, собрано 408 тыс. 349 подписей при минимально необходимых 300 тыс.», — сообщил «Интерфаксу» представитель штаба.

Он отметил, что сбор подписей продолжится.

Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тыс. подписей.

10 января стало известно, что в избирательный фонд Владимира Путина поступило 400,2 млн рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта.