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Путин собрал больше подписей, чем это необходимо для регистрации на выборах

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал более 400 тыс. подписей в поддержку его кандидатуры на выборах президента России в 2018 году. Это больше, чем необходимо для регистрации на выборах, сообщил пресс-секретарь организации Андрей Кондрашов.  

«По данным на утро 12 января, собрано 408 тыс. 349 подписей при минимально необходимых 300 тыс.», — сообщил «Интерфаксу» представитель штаба.

Он отметил, что сбор подписей продолжится.

Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тыс. подписей.

10 января стало известно, что в избирательный фонд Владимира Путина поступило 400,2 млн рублей

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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