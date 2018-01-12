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Путин объяснил реакцию США из-за недопуска Навального на выборы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин считает, что США прокололись в связи с критикой в адрес России из-за отказа регистрировать Алексея Навального кандидатом на выборы главы государства 2018 года.

25 декабря ЦИК отказал политику в праве участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. После этого представитель Госдепа США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с применением строгих мер по отношению к «независимым голосам».

«Видимо, это те люди, на которых они (США) делают ставку, на которых опираются, в этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — сказал он.

Путин отметил, что США не любят, когда кто-то вмешивается в их внутренние дела, но сами постоянно предпринимают такие попытки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила критику Госдепа о решении по Навальному как прямое вмешательство в выборы и во внутренние дела России.

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