Песков подтвердил встречу Путина и Медведчука

Президент России Владимир Путин 10 января встретился с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Данную информацию подтвердил BFM пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о диалоге Путина и Медведчука сообщили ряд СМИ. Указывалось, что в ходе встречи стороны обсудили украинскую повестку дня, в частности, второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР и реальные перспективы ввода миротворцев ООН в Донбасс.

27 декабря состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР за всё время конфликта. Украине передали 73 человека, республикам Донбасса — 165 и 73 человека соответственно.

Конкретные схемы по второму этапу обмена пленными будут рассмотрены 18 января на встрече контактной группы в Минске. Этот этап должен завершить реализацию формулы «всех на всех».