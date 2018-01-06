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Депутат Рады призвал искать «агентов» среди обменянных пленных

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Среди освобожденных из плена в Донбассе и возвращенных на Украину лиц могут быть «завербованные агенты» самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, считает депутат Верховной рады Владимир Арьев.

«Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами», — заявил парламентарий.

Он предложил использовать психологические тесты для выявления подозрительных лиц. «После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду», — пояснил депутат в эфире телеканала «112». 

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Киеву были переданы 74 человека. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад. 

Как писал iz.ru, в Киеве уже анонсировали начало переговоров о втором этапе обмена пленными. 

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