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Донбасс и Украина готовятся к новому обмену

В Минске 18 января контактная группа обсудит списки пленных по принципу «всех на всех»
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Представители Украины и Донбасса приступили к обсуждению второго этапа обмена пленными. Конкретные схемы будут рассмотрены 18 января на встрече контактной группы в Минске. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве ДНР и ЛНР. Как пояснили в республиках, второй этап должен завершить реализацию формулы «всех на всех», поскольку на первом этапе — в декабре минувшего года — не удалось провести полноценный обмен. Три собеседника «Известий» в Верховной раде заметили, что Киев понимает необходимость полной реализации процесса, но внутриполитические противоречия сильно затрудняют продвижение в этом вопросе.

Донецк и Киев готовятся к обмену пленными

ДНР и ЛНР намерены довести обмен пленными по принципу «всех на всех», закрепленному в Минских соглашениях, до конца. Декабрьский этап хотя и сдвинул дело с мертвой точки, однако получился неполноценным. Переговоры о втором этапе уже начались, а 18 января в Минске стороны приступят к согласованию списков, отметил в беседе с «Известиями» уполномоченный от ЛНР по исполнению Минских соглашений Игорь Плотницкий.

— Существуют общие договоренности, и второй этап должен поставить точку в обмене «всех на всех». Однако украинская сторона всегда находит препятствия для обмена, делая этот процесс бесконечным, поэтому есть риск, что он снова не будет выполнен в полном объеме. Во всяком случае, я это допускаю, — сказал Игорь Плотницкий.

По его словам, готовность Донецка и Луганска завершить начатое «закреплена документально и отдана Украине на согласование», но «никто не знает, как поведет себя Петр Порошенко (президент Украины. — «Известия»)». Политик отметил, что «цифры уточняются» и конкретика должна появиться после ближайшей минской встречи.

Украинская сторона периодически заявляет, что Донбасс пытается включить в списки не только «своих пленных», но также и политических заключенных и бывших «беркутовцев».

— Украина использует этот нюанс для срыва переговоров. Я считаю, что это очередная уловка, чтобы затормозить процесс, — подчеркнул Игорь Плотницкий.

В ДНР также подтвердили, что планируется второй этап обмена, который должен завершить начатое в 2017 году. По словам депутата Народного совета ДНР Мирослава Руденко, республики намерены вернуть домой более 70 человек, которые были задержаны Украиной по различным причинам. В беседе с «Известиями» политик отметил, что частичный декабрьский обмен — хороший знак, но подход Украины, «нацеленный на политическое шоу», вызывает опасения.

Украина объявила о завершении обмена пленными в Донбассе

— Это не был обмен «всех на всех», поскольку Украина придумывает различные категории пленных, оказывает на них давление. Цель второго этапа — реализовать формулу, закрепленную в Минских соглашениях. Во всяком случае, он будет ближе к этому принципу. Но надо понимать, что Украина пытается максимально сократить списки и усложнить обмен, — убежден донецкий депутат.

Как рассказали «Известиям» три источника в Верховной раде, Киев настроен на продолжение обмена, поскольку в Донбассе по-прежнему остаются украинские граждане. 

— Но внутриполитические разногласия пока не дают возможности говорить об этом наверняка, — отметил источник в правящем «Блоке Петра Порошенко».

Как отметил ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», курирующий обмен пленными со стороны Киева, Виктор Медведчук, второй этап обмена может пройти по формуле «74 на 29» (речь идет о 74 пленных, которые удерживаются украинской стороной, и 29, находящихся на территории Донецка и Луганска). 
О том, насколько затянется обсуждение второго этапа, пока никто сказать не может, но намерения завершить дело высказали обе стороны.

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