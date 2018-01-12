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Жириновский предложил депутатам сброситься по миллиону рублей на его кампанию

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Фото: ТАСС/ Абулхатин Марат
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Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский на пленарном заседании в пятницу, 12 января, призвал своих коллег-депутатов сброситься по 1 млн рублей на его избирательную кампанию перед президентскими выборами 2018 года.

«Поскольку я единственный из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, 450 депутатов могли бы по 1 млн внести на мой избирательный счет. Это и будет полный набор — 400 млн», – сказал парламентарий, которого цитирует «РИА Новости».

Жириновский также выразил уверенность, что некоторые могли бы внести куда большую сумму, другие — наоборот.

«Я уверен, что кто-то может и 10 млн, кто-то — 10 рублей. Я бы хотел, чтобы это была солидарность», — отметил он.

Согласно российскому законодательству, предельная сумма всех расходов кандидата на предвыборную кампанию не может превышать 400 млн рублей.

В конце декабря 2017 года Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года.

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