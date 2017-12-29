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Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Центризбирком России в пятницу, 29 декабря, зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России. Он стал первым официально зарегистрированным претендентом на эту должность.

«ЦИК РФ постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского 1946 года рождения», — говорится в принятом документе. 

28 декабря сообщалось, что 30 самовыдвиженцев и 21 партия уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. В ведомстве сообщили, что о случаях обнаружения в подписных листах «мертвых душ» будут сообщать в правоохранительные органы.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

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