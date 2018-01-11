Путин прокомментировал большое число претендентов на президентский пост

Большое количество претендентов на пост главы государства полезно для страны. Об этом заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Мне кажется, что это — нормально и хорошо. Это — повод людям высказаться, поговорить о путях развития страны. Это полезно, это освежает и обостряет дискуссию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Буду рад увидеть интересные и полезные предложения по развитию страны», — отметил Путин.

Как писал портал iz.ru 7 января глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что среди подающих документы для выдвижения есть претенденты «с чудинкой». К концу прошлой недели было получено 67 уведомлений о желании участвовать в выборах. 21 из них от кандидатов от партий и 46 — от самовыдвиженцев.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.