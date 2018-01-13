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ЦИК прекратил прием документов от кандидатов в президенты РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ночь на субботу, 13 января, Центризбирком завершил прием документов от претендентов на высший государственный пост. Таким образом, завершен этап выдвижения на пост президента России. На него пока претендуют 20 кандидатов.

В ночь на 8 января завершился прием документов от граждан — самовыдвиженцев. У кандидатов от политических партий была возможность подать документы в ЦИК до вечера 12 января. Согласно российскому законодательству, теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап — регистрация.

Ранее действующий президент России Владимир Путин дал понять, что не станет участвовать в предвыборных дебатах. ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах. В избирательный фонд президента поступило 400,2 млн рублей

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