ЦИК прекратил прием документов от кандидатов в президенты РФ

В ночь на субботу, 13 января, Центризбирком завершил прием документов от претендентов на высший государственный пост. Таким образом, завершен этап выдвижения на пост президента России. На него пока претендуют 20 кандидатов.

В ночь на 8 января завершился прием документов от граждан — самовыдвиженцев. У кандидатов от политических партий была возможность подать документы в ЦИК до вечера 12 января. Согласно российскому законодательству, теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап — регистрация.

Ранее действующий президент России Владимир Путин дал понять, что не станет участвовать в предвыборных дебатах. ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах. В избирательный фонд президента поступило 400,2 млн рублей.