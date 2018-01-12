ЦИК опубликовала сведения о доходах Грудинина и его жены

Доход Павла Грудинина, баллотирующегося в президента России, за последние шесть лет составил 157,4 млрд рублей. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Центризбиркома.

Из предоставленных материалов следует, что у кандидата на пост главы государства есть пять счетов в банках, на которых лежит 5,9 млн рублей. Также он является акционером в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина» и обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девеломпмент».

Супруга Грудинина Ирина за последние шесть лет заработала 2,6 млн рублей. Ей принадлежат две квартиры в Москве и Московской области, а также два легковых автомобиля марки Lexus. По имеющейся информации, у нее есть 11 счетов, на них лежат чуть больше 2 млн рублей.

Ранее в пятницу, 12 января, член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что у Грудинина имелись счета в иностранных банках. По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов политик отредактировал сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых он ранее забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. Уведомление об этом и сведения об изменении данных опубликованы на сайте ЦИК и датируются 8 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Грудинин, выдвинутый КПРФ, стал вторым кандидатом на пост главы государства, официально зарегистрированным ЦИК. Первым был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР.