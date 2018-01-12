Прямой эфир
Сюжет:

ЦИК опубликовала сведения о доходах Грудинина и его жены

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доход Павла Грудинина, баллотирующегося в президента России, за последние шесть лет составил 157,4 млрд рублей. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Центризбиркома.  

Из предоставленных материалов следует, что у кандидата на пост главы государства есть пять счетов в банках, на которых лежит 5,9 млн рублей. Также он является акционером в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина» и обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девеломпмент».

Супруга Грудинина Ирина за последние шесть лет заработала 2,6 млн рублей. Ей принадлежат две квартиры в Москве и Московской области, а также два легковых автомобиля марки Lexus. По имеющейся информации, у нее есть 11 счетов, на них лежат чуть больше 2 млн рублей.

Ранее в пятницу, 12 января, член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что у Грудинина имелись счета в иностранных банках. По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов политик отредактировал сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых он ранее забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. Уведомление об этом и сведения об изменении данных опубликованы на сайте ЦИК и датируются 8 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Грудинин, выдвинутый КПРФ, стал вторым кандидатом на пост главы государства, официально зарегистрированным ЦИК. Первым был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский ждет объяснений от Грудинина из–за его зарубежных счетов
Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом на пост президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017