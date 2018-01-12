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В ЦИК сообщили о зарубежных счетах Павла Грудинина

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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У кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев.

По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

В пятницу, 12 декабря, Грудинин, выдвинутый КПРФ, стал вторым кандидатом на пост президента России, который был официально зарегистрирован ЦИК. Первым, 29 декабря, был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР.

Ранее двум самовыдвиженцам — Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы Владимиру Михайлову — было разрешено открыть избирательные счета и начать сбор подписей.

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