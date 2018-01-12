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Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом на пост президента РФ

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Фото: ТАСС/ Терещенко Михаил
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ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата на президентских выборах предпринимателя Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Таким образом, Грудинин стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. Первым, 29 декабря, был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания  стартовала официально стартовала 18 декабря

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

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