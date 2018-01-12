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Жириновский ждет объяснений от Грудинина из–за его зарубежных счетов

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его сопернику на президентских выборах 2018 года Павлу Грудинину придется давать объяснения по поводу обнаружившихся у него счетов в иностранных банках.

«У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать», — цитирует депутата РЕН ТВ

Жириновский уточнил, что у Грудинина было обнаружено несколько счетов по всему миру и это «уже другой вопрос». 

Ранее 12 января на заседании Центризбиркома член комиссии Борис Эбзеев сообщил, что у бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках, о которых он забыл сообщить. Изменения в сведения Грудинин внес за несколько дней до окончания регистрации кандидатов, указав данные о пяти вкладах в австрийском банке.

В ЦИК отметили, что в настоящее время все счета в банках в Лихтенштейне и Вене закрыты, на одном из них остаток составил более 16,7 млн рублей.

Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом на пост президента РФ.

Выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания стартовала 18 декабря.

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