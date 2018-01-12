Лавров проведет в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Нью-Йорк встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Информацию об этом распространила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ходе пребывания Сергея Лаврова в Нью-Йорке запланирована его отдельная встреча с генеральным секретарем ООН господином Гутерришем», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что глава ведомства примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Афганистану и Центральной Азии и нераспространению оружия массового уничтожения, инициированных Казахстаном.

30 декабря Лавров пожаловался, что у России на Западе становится все меньше партнеров, с которыми можно договориться.

«Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится всё больше», — посетовал он.