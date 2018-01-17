Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии и ход подготовки к проведению Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Главы внешнеполитических ведомств побеседовали по телефону в среду, 17 января, сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, 16 января состоялся телефонный разговор между Лавровым и главой иранского МИДа Моххамадом Джавадом Зарифом. Одной из тем обсуждения также стал Конгресс национального диалога Сирии.