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Лавров и Зариф обсудили сирийское урегулирование и атомную сделку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Моххамадом Джавадом Зарифом.

Участники беседы обменялись мнениями «по ряду актуальных международных вопросов». В частности, главы внешнеполитических ведомств говорили о сирийском урегулировании в преддверии Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Министры также «обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», отмечается в официальном сообщении МИД России.

Стороны также обсудили подготовку конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января 2018 года.

СВПД подписан 14 июля 2014 года. Документ, подписанный Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Как сообщал iz.ru, 12 января президент США продлил заморозку санкций против Ирана в рамках СВПД, но заявил, что делает это в последний раз. Если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США пообещали выйти из соглашения.

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