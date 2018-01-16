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СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

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Фото: Global Look Press/Michael Debets
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США передали военным соединениям курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

По его данным, соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения». Комплексы были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды. Отмечается, что передача состоялась на прошлой неделе. Комплексы получили бойцы отрядов народной самообороны YPG, входящие в боевое крыло «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как сообщал портал iz.ru, 13 января вооруженные силы Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов территорию в районе Африн на северо-западе Сирии. Это стало ответом на то, как оттуда был открыт огонь по приграничной турецкой территории.

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