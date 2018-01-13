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Эрдоган пригрозил «оторвать головы» курдским террористам на севере Сирии

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Фото: REUTERS/Yasin Bulbul/Presidential Palace
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Турецкая армия может в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии. Об этом 13 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий телеканал NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (о выводе YPG), мы возьмем дело в свои руки. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

 Контролируемые курдами районы Сирии турецкий лидер назвал «поясом террора». И заявил, что США отправили для YPG почти 5 тыс. грузовиков и около 2 тыс. самолетов с оружием.

«США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого», — заявил он. 

Ранее 13 января вооруженные силы Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов территорию в районе Африн на северо-западе Сирии. Это стало ответом на то, как оттуда был открыт огонь по приграничной турецкой территории.

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