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ВС Турции ответным огнем обстреляли позиции курдов в Сирии

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Фото: Global Look Press/Emrah Oprukcu
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Вооруженные силы Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов территорию в районе Африн на северо-западе Сирии. Инцидент произошел после того, как оттуда был открыт огонь по приграничной турецкой территории.

Как сообщает телеканал NTV, по территории Сирии было произведено около десяти артиллерийских выстрелов.

Портал iz.ru писал о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном продолжении операции «Щит Евфрата» в Сирии, в частности в Африне и Манбидже. Кроме того, турецкий лидер обвинил власти США в оказании военной поддержки отрядам самообороны сирийских курдов, которых Анкара признала запрещенной организацией.

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