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Багдад продлил запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном

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Фото: Global Look Press/ZUMA/John Goodman
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Багдад продлил на два месяца запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном.

Об этом стало известно в четверг, 28 декабря.

«Очень жаль, что правительство Ирака приняло это решение, несмотря на то, что ожидается начало переговоров по решению проблем», — заявил исполняющий обязанности министра транспорта в правительстве региона Мавлуд Бавамурад.

Полеты были прекращены после отказа Курдистана передать под контроль Багдада аэропорты городов Эрбиль и Сулеймания, сообщает «РИА Новости».

25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, в нем приняли участие большинство его жителей. Более 90% проголосовали за выход Курдистана из состава Ирака. В Багдаде отказались признавать итоги плебисцита.

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