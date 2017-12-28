Багдад продлил запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном

Багдад продлил на два месяца запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном.

Об этом стало известно в четверг, 28 декабря.

«Очень жаль, что правительство Ирака приняло это решение, несмотря на то, что ожидается начало переговоров по решению проблем», — заявил исполняющий обязанности министра транспорта в правительстве региона Мавлуд Бавамурад.

Полеты были прекращены после отказа Курдистана передать под контроль Багдада аэропорты городов Эрбиль и Сулеймания, сообщает «РИА Новости».

25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, в нем приняли участие большинство его жителей. Более 90% проголосовали за выход Курдистана из состава Ирака. В Багдаде отказались признавать итоги плебисцита.