Багдад продлил запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном
Багдад продлил на два месяца запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном.
Об этом стало известно в четверг, 28 декабря.
«Очень жаль, что правительство Ирака приняло это решение, несмотря на то, что ожидается начало переговоров по решению проблем», — заявил исполняющий обязанности министра транспорта в правительстве региона Мавлуд Бавамурад.
Полеты были прекращены после отказа Курдистана передать под контроль Багдада аэропорты городов Эрбиль и Сулеймания, сообщает «РИА Новости».
25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, в нем приняли участие большинство его жителей. Более 90% проголосовали за выход Курдистана из состава Ирака. В Багдаде отказались признавать итоги плебисцита.