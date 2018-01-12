Временный поверенный в делах США в Турции вызван в МИД второй раз за сутки

Временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт вызван в турецкий МИД во второй раз за сутки. Об этом 12 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным источника турецкого издания в дипломатических кругах, вызов связан с призывом Госдепа США к американским гражданам воздержаться от поездок в Турцию по соображениям безопасности.

Анкара возмущена тем, что власти США неверно информируют своих граждан о ситуации в Турции. Отмечается, что подобные предупреждения Госдепа осложняют и без того непростые отношения между странами.

10 января Коснетт вызывался в турецкое внешнеполитическое ведомство для дачи объяснений по вопросу оказания США помощи силам самообороны сирийских курдов, которые Турция считает террористической организацией.

Госдепартамент США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Турцию из-за угрозы терроризма и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с «повышенной опасностью» наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.

9 января МИД Турции вызывал послов России и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии «нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб».

Комментируя этот вызов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит вести честный диалог с Турцией о зонах деэскалации в Сирии, несмотря на разногласия по событиям в Идлибе.