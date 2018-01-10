Временный поверенный в делах США вызван в МИД Турции

В турецкий МИД вызван временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт, причиной названы события на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Дополнительной информации по ситуации не приводится, сообщает «РИА Новости».

РЕН ТВ сообщает со ссылкой на турецкое издание, что Анкару тревожит проводимая США военная подготовка бойцов курдских отрядов «Сил народной самообороны».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, что двусторонние юридические соглашения Турции и США «теряют силу», напоминает «Федеральное агентство новостей». 9 января МИД Турции вызвал послов России и Ирана.