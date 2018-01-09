Эрдоган рассказал о попытке «нового госпереворота» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что суд над заместителем директора турецкого Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой в США является попыткой госпереворота.

С таким утверждением он выступил перед парламентской фракцией правящей партии во вторник, 9 января.

«Известный процесс по делу Атиллы, который сейчас идет в Америке, — вот адрес политической составляющей попытки переворота», — цитирует его «РИА Новости».

5 января жюри присяжных признало Атиллу, который был арестован в США в марте 2017 года, виновным в попытке помочь Тегерану обойти санкции. Вынесение окончательного приговора по делу замглавы Halkbank запланировано на 11 апреля.

В Анкаре уверены, что мужчина был арестован по инициативе сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в стране, провалившейся в 2016 году.