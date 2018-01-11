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Песков сообщил о продолжении честного диалога России и Турции по Сирии

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия продолжит вести честный диалог с Турцией о зонах деэскалации в Сирии несмотря на разногласия по событиям в Идлибе. Об этом 11 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос о вызове послов России и Ирана в Анкаре в связи с событиями в Идлибе и о вероятности ухудшения отношения с Турецкой Республикой.

«Процесс реализации договоренностей о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности, подготовка Национального конгресса в Сочи, требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином. Эти контакты осуществляются, и, конечно, такой честный диалог будет продолжаться», — заявил Песков.

О том, что дипломатов вызвали в турецкое внешнеполитическое ведомство, стало известно 9 января. Послам был выражен протест в связи с якобы имевшим место нарушением сирийской армией границ зоны деэскалации в Идлибе и режима прекращения огня. Турецкая сторона считает, что правительственные войска атакуют бойцов оппозиции «под предлогом борьбы с террористами».

При этом собеседники в российских дипломатических кругах сообщили «Известиям», что Россия заинтересована в сохранении конструктивного сотрудничества с Турцией в сирийском урегулировании, однако не намерена отказываться от борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

10 января сирийская армия выбила террористов с авиабазы Абу-Духур в Идлибе.

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