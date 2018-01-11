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Россия ожидает от Турции конструктива по сирийскому вопросу

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Фото: Getty Images/Fatih Aktas/Anadolu Agency
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Россия заинтересована в сохранении конструктивного сотрудничества с Турцией в сирийском урегулировании, однако не намерена отказываться от борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Так прокомментировали «Известиям» ситуацию с вызовом послов России и Ирана в турецкий МИД три собеседника в российских дипломатических кругах.

О том, что дипломатов вызвали в турецкое внешнеполитическое ведомство, стало известно 9 января. Послам был выражен протест в связи с якобы имевшим место нарушением сирийской армией границ зоны деэскалации в Идлибе и режима прекращения огня. Кроме того, турки считают, что правительственные войска атакуют бойцов оппозиции «под предлогом борьбы с террористами».

«Мы успешно работаем в рамках астанинского формата, и эта работа должна продолжаться. Но наша принципиальная позиция заключается в том, что «Джебхат ан-Нусра» должна быть уничтожена. И от этого мы не намерены отступать», — сказал один из собеседников.

В Совете Федерации при этом отвергли все обвинения в том, что вооруженная оппозиция в Идлибе якобы подвергается ударам со стороны ВКС РФ. По словам сенатора Франца Клинцевича, Россия бьет только по террористам, что «вызывает у некоторых игроков злость, поскольку в боевиков было вложено немало денег».

В посольстве России в Анкаре и в российском МИДе ситуацию с вызовом посла оставили «без комментариев».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дипломатический вызов

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