Трамп назвал самую опасную страну мира

Президент США Дональд Трамп объявил Мексику самой опасной страной мира. В этой связи он вновь упомянул проект по возведению стены на границе с южным соседом.

«Нам нужна стена для сбережения и ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы помочь остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь считается самой опасной страной в мире», — сообщил глава государства в Twitter.

«Не будет стены — не договоримся!» — резюмировал он.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Строительство пограничной стены с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Трампа, Во время кампании он оправдывал этот проект борьбой с незаконной миграцией через южную границу.

Как писал портал iz.ru, глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.