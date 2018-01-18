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Трамп назвал самую опасную страну мира

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Фото: Global Look Press/ZUMA/CNP/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп объявил Мексику самой опасной страной мира. В этой связи он вновь упомянул проект по возведению стены на границе с южным соседом. 

«Нам нужна стена для сбережения и ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы помочь остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь считается самой опасной страной в мире», — сообщил глава государства в Twitter.

«Не будет стены — не договоримся!» — резюмировал он.

Строительство пограничной стены с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Трампа, Во время кампании он оправдывал этот проект борьбой с незаконной миграцией через южную границу. 

Как писал портал iz.ru, глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

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