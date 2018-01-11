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Трамп поставил ультиматум в вопросе строительства стены на границе с Мексикой

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой, передает ТАСС. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

«Нет, нет, нет. Он должен включать в себя стену. Нам нужна стена для безопасности, и она нужна нам для того, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал он.

Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что собирается отменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, которые въехали на территорию США, будучи несовершеннолетними. По мнению министра юстиции страны Джеффа Сашнса, это является обходом иммиграционного законодательства.

10 января стало известно, что Федеральный суд Сан-Франциско в Калифорнии обязал администрацию Трампа возобновить данную программу. Она была создана при бывшем президенте США Бараке Обаме.

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