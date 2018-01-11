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Трамп не исключил возвращения США в Парижское соглашение по климату

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения страны к соблюдению Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с норвежским премьером Эрной Сульберг.

Трамп отметил, что документ был несправедлив к США, это унесло много американских активов.

«Нам было очень сложно заниматься бизнесом, это унесло много наших ценных активов», — приводит слова Трампа «Интерфакс». При этом политик добавил, что США, «вероятно, могут вернуться обратно».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп изменит свое решение о выходе страны из соглашения по климату. 

Согласно Парижскому соглашению по климату, 170 стран, ратифицировавших договор, обязались принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В июне Трамп заявил о решении выйти из соглашения, посчитав его «крайне нечестным» по отношению к США.

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