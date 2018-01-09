Ученые ответили, почему в России наступила аномально теплая зима

Признаком процесса глобального потепления, охватывающего все регионы Земли, является, в том числе, и аномальная теплая зима в России. Теплая зима в центре РФ, как и выпадение снега в пустыне Сахара, а также повторение подобных явлений — следствие глобального потепления, уточнил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления», — приводит слова метеоролога «Федеральное агентство новостей». Вильфанд добавил, что выражает не собственное мнение по этому вопросу, а приводит согласованное мнение ученых.

Снегопад в пустыне Сахара начался утром в воскресенье, 7 января, на севере Алжира, высота снежного покрова достигала 40 см. А в России 2017 год стал самым теплым в истории и побил рекорд 2016 года.