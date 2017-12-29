В Крыму из-за теплой погоды зацвел миндаль распустились и подснежники

Весенняя погода установилась в Крыму. Из-за потепления в Севастополе зацвел миндаль и распустились подснежники. Местные жители публикуют фотографии цветов в социальных сетях.

«У кого-то снег, а у нас к Новому году расцвели подснежники», — написал в соцсетях автор поста в группе «Подслушано в Севастополе».

Ранее жители полуострова публиковали в преддверии Нового года снимки, на которых столбики термометра показывали +20 градусов, передает телеканал «Звезда».

Напомним, синоптики предупредили ранее, что Москва может впервые за 40 лет встретить Новый год без снега7