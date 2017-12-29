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В Крыму из-за теплой погоды зацвел миндаль распустились и подснежники

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Фото: ТАСС/Константина Дудченко
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Весенняя погода установилась в Крыму. Из-за потепления в Севастополе зацвел миндаль и распустились подснежники. Местные жители публикуют фотографии цветов в социальных сетях.

«У кого-то снег, а у нас к Новому году расцвели подснежники», — написал в соцсетях автор поста в группе «Подслушано в Севастополе».

Ранее жители полуострова публиковали в преддверии Нового года снимки, на которых столбики термометра показывали +20 градусов, передает телеканал «Звезда».

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