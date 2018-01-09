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Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег

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Фото: REUTERS/Ben Jerad
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Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Об этом пишет алжирская газета ТСА.

Снегопад начался утром в воскресенье, 7 января, на севере Алжира в районе города Айн-Сефра. Высота снежного покрова достигала 40 см. К вечеру того же дня снег начал таять, сообщает НСН. Всего за последние 37 лет в Сахаре снег выпадал четыре раза. В прошлый раз снегопад был зафиксирован в там в 2017 году.

Сахара, расположенная на севере африканского континента, является самой крупной жаркой пустыней в мире. Частично она захватывает территории десяти стран: Марокко, Алжира, Ливии, Египта, Мавритании, Нигера, Мали, Туниса, Судана и Чада, ее площадь составляет 9 млн кв. км и ежегодно увеличивается на 6–10 км в год. Температура воздуха зимой в отдельных районах Сахары может достигать -18 градусов Цельсия, летом — до +57 градусов. Осадки там являются большой редкостью, особенно снег.

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