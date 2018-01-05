Десять человек погибли в Китае из-за снегопада

Мощный снегопад обрушился на центральные и восточные районы Китая в первые дни нового года. Жертвами удара стихии стали не менее десяти человек.

Снегопады обрушились на провинции Цзянси, Хубэй, Хэнань, Аньхой и Цзянсу. В зоне бедствия оказались около 560 тысяч человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Восемь человек погибли в провинции Аньхой, по одному — в Цзянсу и Хубэй. В связи с опасной ситуацией была произведена эвакуация — из зоны бедствия вывезли более 200 тыс. местных жителей. Помощь требуется не менее 100 тыс. человек.

В районах, подвергшихся удару стихии, разрушены более 200 строений, еще около 400 повреждены. Ущерб превышает 500 млн юаней (около $77 млн).