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16 человек погибли в США из-за аномальных холодов и снегопадов

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Как минимум 16 человек погибли за последнюю неделю в США из-за аномальных холодов и снегопадов.

Шесть смертей, связанных с неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы в Висконсине, четыре — в Техасе, три — в Северной Каролине.

В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте из-за холода и снега погибло по одному человеку, передает CNN.

Как отмечает телеканал, температура в отдельных штатах США опустилась на 15-20 градусов ниже нормы.

Так, например, в городе Сент-Луис в штат Миссури температура опустилась до минус 13 градусов в то время как среднегодовая норма для текущего месяца составляет около минус трех градусов. 

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