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В столичных аэропортах более 20 рейсов задержаны из-за снегопада

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Вылет более 20 авиарейсов задержан в московских аэропортах из-за снегопада. Аэродромные службы активизировали очистку взлётно-посадочных полос от снега.

«Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» не приостанавливают работу, штатно принимают и отправляют рейсы», — заявили в авиадиспетческих службах московского авиаузла. 

При этом решения о посадке на заснеженные аэродромы принимают командиры воздушных судов исходя их готовности к этому своих лайнеров.

Поэтому диспетчеры предупреждают о возможных задержках самолетов из-за несвоевременного прибытия, сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, в утренней сводке Гидрометцентр не предсказывал снегопада. По данным синоптиков, 5 января в столице ожидалось около 2 градусов тепла, облачность и минимальные осадки.

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