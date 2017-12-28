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ФАС грозит аэропортам Москвы штрафами за недопуск такси

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребует от московских аэропортов увеличения количества водителей и таксопарков, которые допустят к перронам и выходам. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Соответствующее требование будет выставлено до конца января, сообщает РЕН ТВ.

«Мы намерены до конца января — и сейчас это в стадии реализации — потребовать резкого расширения количества водителей и таксопарков, которые будут допущены к перрону и первой линии», — заявил глава ФАС.

Администрации аэропортов ожидает штраф в случае недопуска такси, добавил Артемьев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение компании «Аэрофлот», которая готова за 5 рублей перевезти болельщиков российской сборной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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