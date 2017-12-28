Путин поддержал идею «Аэрофлота» перевозить болельщиков ЧМ-2018 за 5 рублей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение компании «Аэрофлот», которая готова за 5 рублей перевезти болельщиков российской сборной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону», — заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с российским лидером.

Савельев отметил, что таким образом компания хочет, чтобы чемпионат мира был на пятерку. При этом продавать билеты будут за три дня до матча и три дня после матча, чтобы не было большого ажиотажа.

«Хорошо», — одобрил идею Путин, которого цитирует ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.

Ранее стало известно, что новым председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» станет его гендиректор Алексей Сорокин.